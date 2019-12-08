Uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında flaş gelişme!

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

ARAMA YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ayrıntılar geliyor...