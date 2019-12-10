Meteoroloji'den son dakika Antalya hava durumu uyarısı geldi. Antalya hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Antalya'da havanın 17 derece, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı olması bekleniyor. Antalya'da başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetlenmesi ve Perşembe öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Peki Antalya'da yarın 12 Aralık Perşembe okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve MEB açıklama yaptı mı? İşte Antalya hava durumu uyarısı...

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