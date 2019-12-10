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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 14:45

Antalya'da yarın 12 Aralık Perşembe okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve açıklaması geldi mi?

Antalya'da yarın 12 Aralık Perşembe okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve açıklaması var mı? Gibi sorular öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Burdur'un doğusuyla Isparta'nın güneyinde görülecek yağışların 12 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Antalya'da 12 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji'den son dakika Antalya hava durumu uyarısı geldi. Antalya hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Antalya'da havanın 17 derece, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı olması bekleniyor. Antalya'da başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetlenmesi ve Perşembe öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Peki Antalya'da yarın 12 Aralık Perşembe okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve MEB açıklama yaptı mı? İşte Antalya hava durumu uyarısı...

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