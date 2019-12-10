PKK'da çözülme! Bir bir teslim oldular!

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan E.B'nin ikna çalışmaları sonucu dün Habur Sınır Kapısında teslim olmasının sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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