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  • 10.12.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:41

'da çözülme! Bir bir teslim oldular!

'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar eli kanlı terör örgütünde çözülmelere neden oldu. Terör örgütü 'nın 'taki kamplarından kaçan bir terörist 'ın ilçesi yakınlarındaki güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'da çözülme! Bir bir teslim oldular!

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında terör örgütü /'ya katılan E.B'nin ikna çalışmaları sonucu dün teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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