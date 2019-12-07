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  • 07.12.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 14:14

'in katili neden 'a götürüldü? Gerçek ortaya çıktı

'in katili tutuklandıktan sonra hangi cezaevine nakledileceği büyük bir tartışma konusu olmuştu. Önce , sonra ve en son 'da sonuçlanan cezaevi yolculuğunun sebebi ise bugün ortaya çıktı.

Ceren'in katili neden Van'a götürüldü?

'in katili tutuklandıktan sonra önce 'daki cezaevine konulması gündeme geldi.

Ancak Ordu'daki cezaevinde Ceren'in bazı yakınlarının da görev yaptığı anlaşılınca Arduç'un 'taki T tipi cezaevine gönderilmesi kararı çıktı.

BU TÜR SUÇLULARA SALDIRAN MAHKUMLAR OLDUĞU İÇİN KABUL EDİLMEDİ
Hürriye'in haberine göre, Şırnak'taki cezaevi yönetimi, cezaevinde daha önce bu tür suçlulara saldırmaktan sabıkalı mahkumların bulunduğunu, Arduç'un Şırnak'a naklinin bu nedenle sakıncalı olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Arduç için başka bir cezaevi belirlendi. Arduç dün sabah 'daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Bu süreç nedeniyle Arduç'un adliyeden çıkarılması da gecikti.

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