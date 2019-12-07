Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandıktan sonra önce Ordu'daki cezaevine konulması gündeme geldi.

Ancak Ordu'daki cezaevinde Ceren'in bazı yakınlarının da görev yaptığı anlaşılınca Arduç'un Şırnak'taki T tipi cezaevine gönderilmesi kararı çıktı.

BU TÜR SUÇLULARA SALDIRAN MAHKUMLAR OLDUĞU İÇİN KABUL EDİLMEDİ

Hürriye'in haberine göre, Şırnak'taki cezaevi yönetimi, cezaevinde daha önce bu tür suçlulara saldırmaktan sabıkalı mahkumların bulunduğunu, Arduç'un Şırnak'a naklinin bu nedenle sakıncalı olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Arduç için başka bir cezaevi belirlendi. Arduç dün sabah Van'daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Bu süreç nedeniyle Arduç'un adliyeden çıkarılması da gecikti.