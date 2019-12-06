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  • 06.12.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 14:20

’in ismi okulunda yaşatılacak

Müzik ve 'nde 'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı. Sınıf arkadaşları, “Bugün aynı zamanda . Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren’in adını mesleğimizin her anında yaşatmak” dedi.

Ceren Özdemir’in ismi okulunda yaşatılacak

'in sınıfında sıraların üzerine kırmızı karanfiller konuldu. Ceren'in kaybının şokunu yaşayan ve hepsi siyah giyinen arkadaşları sınıfta gözyaşı döktü.

Sınıf arkadaşları, "Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren'in adını mesleğimizin her anında yaşatmak" dedi.



Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan bir konuşma yaptı.



Rektör Akdoğan, Müzik ve 'nde bir müzik sınıfına Ceren'in adının verileceğini söyledi.
Arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.
Ceren'in sırasına arkadaşları ve üniversite görevlileri karanfil bıraktı.

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