Ceren Özdemir’in ismi okulunda yaşatılacak

Ceren Özdemir'in sınıfında sıraların üzerine kırmızı karanfiller konuldu. Ceren'in kaybının şokunu yaşayan ve hepsi siyah giyinen arkadaşları sınıfta gözyaşı döktü.





Sınıf arkadaşları,dedi. Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan bir konuşma yaptı.Rektör Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 'nde bir müzik sınıfına Ceren'in adının verileceğini söyledi.Arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.Ceren'in sırasına arkadaşları ve üniversite görevlileri karanfil bıraktı.