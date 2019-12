Ordu'da üniversiteli Ceren'i gözünü kırpmadan öldüren sabıkalı katil Özgür Arduç, tutuklanarak hapse gönderildi. İfadesi tüyler ürpertti. Hayatının baharında yavrularını kaybeden Güfer-Yılmaz Özdemir çiftinin feryadı ise yürekleri titretti: Bu psikopatı neden serbest bıraktınız!





KATİLİ TANIDI

Esnaf Alpay Taşçı, sokakta görünce katili hemen tanıdı. Arkadaşlarıyla yakalayıp polis çağırdı. Fakat üzeri aranmayan cani, iki polisi de bıçakladı.







Balerin Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21 yaşına basacaktı.







Cinayetten hükümlü Özgür Arduç, iki kez izinli çıktığı cezaevine dönmedi. Şimdi de "Canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanıp hapse gönderildi.







'YAS' GÜNÜ

Ordu'da öldürülen balerin Ceren Özdemir, bugün doğum gününü kutlayacaktı. Ancak hayatı, hayalleri, her şeyi yarım kaldı. Katili lanetleyen milyonlar hep bir ağızdan haykırdı: İyi ki doğdun Ceren...



Ordu'da müzik bölümü öğrencisi Ceren Özdemir (20) evinin girişinde kalbinden bıçaklandı. Katil Özgür Arduç, dün 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı. Milyonların lanetlediği vicdansız korkunç cinayeti şöyle anlattı: Bıçağı çaldım. Param olsaydı silah alıp, katliam yapacaktım. Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım. Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama yaşlı bir adam karşıma çıktı, öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. büfeye daldım. Amacım öldürüp, çantasını almaktı. Zile bastı. Anahtarı alıp, içeri girdi. Arkasından 'Burada Metin diye biri oturuyor mu?' dedim. Bana dönmesiyle bıçağı iki defa sapladım. Koşarak uzaklaştım. İnşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım.







PSİKOPAT BIRAKILIR MI!

Anne Güfer Özdemir, "Psikopat birisi cezaevinden dışarı bırakılır mı, o zaman onu bırakan da suçlu. Hiç büyümesin, yanımda kalsın diyordum ama kalmadı. Caniler yedi çocuğumu, başka kimsenin canı yanmasın. Benim tek dileğim böyle potansiyeli olanları toplasınlar, ben bunu istiyorum. Silah ve bıçak vermesinler ellerine" dedi.







Kızının hayat dolu biri olduğunu belirten baba Yılmaz Özdemir ise "Doğum gününü kutlayacaktık. Eve gelince annesi hediyeler alırdı, ufak pasta yapardı. Bu sene de bir yerden kazak takımı beğenmiş. Annesiyle konuşurken, 'Param olunca o kazakların çeşitlerini alacağım' diyordu. Annesi de 'Yatağının üzerine sereceğim o eve gelmeden' dedi, 'Görsün mutlu olsun' diyordu" diye konuştu.







PİŞMAN DEĞİLİM

Katil, polisleri yaraladığı anları da şöyle anlattı: Polisin boğazına sokmak için bıçağı çıkardım. Polis bu sırada bana döndü. Bıçağı göğsüne sapladım. Diğer polisi de parmağından yaraladım. Yaptıklarımdan pişman değilim.







Katil, Ordu'da yetiştirme yurdunda büyüdüğünü, burada kendisine işkence eden kişiyi bulmak için kaçtığını söyledi. "Onu bulamayınca uyuşturucu aldım. Ceren'in peşine takıldım. 4 km takip ettim" dedi.







Doğa Rutkay: Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan.







Hadise: Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor.



Metin Şentürk: Yok olmadı malesef yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım...



Haluk Levent: Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün, aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz... Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü. 1 gün ara verin be iblisler...



AHLAKSIZLARA SORUŞTURMA

Savcılık, genç kızın kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını hedef alarak, mesajları paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı. İki kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Biri gözaltına alındı.