Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KABUL ETMEDİ

Bu arada zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ta uygun cezaevi şartları olmadığı için kabul etmedi.

KATİL VAN'A NAKLEDİLDİ

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. Bir süre Erzurum'da bekletilen Arduç, ardından Van'a gönderildi. Katil zanlısı Arduç, cezasını Van cezaevinde çekecek.