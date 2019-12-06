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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:27

'in katili neden 'a sevk edildi? Gerçek ortaya çıktı

'da 20 yaşındaki 'i bıçaklayarak öldüren katil 'un 'taki cezaevine gitmek istemediği söylenmişti fakat gerçek başka çıktı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının, uygun cezaevi şartları olmadığı için Arduç'u kabul etmediği öğrenildi.

Ceren'in katili neden Van'a sevk edildi?

'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen , geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KABUL ETMEDİ
Bu arada zanlının 'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ta uygun cezaevi şartları olmadığı için kabul etmedi.

KATİL VAN'A NAKLEDİLDİ
Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. Bir süre 'da bekletilen Arduç, ardından 'a gönderildi. Katil zanlısı Arduç, cezasını Van cezaevinde çekecek.

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