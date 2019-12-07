Bu pislik buradan bırakılmasaydı Ceren kara toprağa girmeyecekti!

Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'u esnaf yakaladı. Cani, her şeyi anlattı: "İyi hal'den açık cezaevine hak kazandım. 2018'de Rize, 30 Kasım'da Efirli'den kaçtım." Suç makinasının ifadesi herkesi şoka uğrattı. "Bu psikopatı kim saldı" sorusu ise cevapsız kaldı.







Cani, Van'da mahkumların saldırısına uğradı. 7 kaburgası kırıldı.







Ceren'in ailesi, 21. yaşgününde kabri başındaydı. Anne Güfer Özdemir, hem ağladı, hem ağlattı.

UNUTMAYACAĞIZ CEREN

Balerin Ceren Özdemir, korkunç bir cinayete kurban gitti. Arkadaşlarına "Doğum günümü unutmayın" diyen genç kız için okulunda tören düzenlendi. Annesi ise mezarı başında "Benim yavrumu nasıl aldılar?" diyerek feryat etti.







Türkiye, Ceren Özdemir'e ağladı. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, Salı akşamı evinin önünde Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Eğer yaşasaydı, dün 21. yaş gününü kutlayacaktı. Arkadaşlarına ölmeden önce "Doğum günümde hediye istemiyorum. Sadece unutmayın" diyen Ceren, doğum gününde mezarı başında anıldı. Kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı kazağı giyen acılı anne Güfer Özdemir, "Keşke şarkı söyleyip dans etseydin, ben yataydım orada keşke, benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim" diyerek ağladı.

ALİ OKTAY-HAMZA ALP







Ceren'in okulunda da yas vardı. Genç kızın sınıfına karanfil bırakan arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.



Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren'in adının fakültede bir sınıfa verileceğini açıkladı.



Twitter;



-Doğum günün kutlu olsun. Seni hiç unutmayacağız...



-Bugün için kurduğun ne çok hayal vardı kim bilir...



-En güzel balerin hep bizimle yaşayacaksın.

-Artık tüm Türkiye seni unutmayacak Ceren. Hepimizin aklında kalacaksın.



-Bugün hiç tanımadığın insanların doğum gününü kutlayacağını nereden bilecektin!



-İyi ki vardın Ceren



-Keşke hiç böyle tanımasaydık seni.





ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz ve annesi Güfer Özdemir'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.







MAHKUMLAR SALDIRDI

Ceren'i hayattan koparan Özgür Arduç (35), önceki gün tutuklanıp Ordu Perşembe Efirli Cezaevi'ne yollandı. Güvenlik nedeniyle önce Şırnak'a, ardından Van'daki bir cezaevine nakledildiği açıklandı. Buradaki mahkumlar tarafından darp edilen ve yedi kaburgası kırılan Özgür Arduç, tedavi altına alındı.







DEHŞETİ YAŞATTI

Katil Özgür Arduç'un ilk kurbanı Dinçer A.'ya TAKVİM ulaştı. 13 yaşındayken Arduç tarafından defalarca karnından bıçaklanan Dinçer, 10 gün komada kaldı. Yaşadığı travmayı atlatamadı. Bugün 27 yaşında olan talihsiz genç, Ceren'in öldürüldüğünü öğrendikten sonra sürekli ağlamaya başladı.





Baba Ahmet A. oğlunun psikolojisinin bozulduğunu vurguladı.







ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Cani Özgür Arduç, cezaevinden firar ettikten sonra Ordu'daki Vegas Otel'de 'zorla' kaldığını söyledi. Oteldeki resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş, "Bana, 'Buranın hakimi benim. Savcısı da benim' dedi. Beni öldürmekle tehdit etti. Korktum, elim ayağım titriyordu" dedi.







