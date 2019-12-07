Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği günün gecesinde, resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin, 14 yıl önce, 13 yaşındayken bıçaklayarak ağır yaraladığı Dinçer A.'nın (27) ailesine ait restorana 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.





Saldırının ardından eğitim hayatını yarıda kesen Dinçer A.'nın da çalıştığı restorana, yürüme mesafesindeki otelin resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş, o akşamı şöyle anlattı:

"Saat 19.50 sıralarında otele geldi. 'Amasya'dan geliyorum, yanımda kimliğim yok' dedi. Ben de kimliksiz kayıt yapamayacağımı söyledim. 'Karnım çok aç' dedi. Acıyarak, ekmek arası bir şeyler götürdüm. 'Ekmeği yiyip, çıkacağım' dedi. Gitmediğini fark edip, 'Niye buradasın?' diye sordum. Beni, 'Seni öldürürüm' diyerek, tehdit etti. 'Buranın hakimi de savcısı da benim' dedi. Ben de ona 'Sana insanlık yaptık, hayırdır ne oluyor?' dedim. 'Beni sabaha kadar idare edeceksin' dedi. Otelde müşteriler vardı, olay büyümesin diye kalmasına izin verdik. Polisi aramadım. Çok korkmuştum."