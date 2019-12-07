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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 14:57

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti 'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine Başkan , 'nde düzenlnen partisinin İstanbul Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz." dedi. Erdoğan, "Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranın biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine Başkan , 'nde düzenlnen partisinin İstanbul Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Büyük bir davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.

Görevimiz ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Bugün söylediğimizi 30 yıl sonra da söylemek durumundayız.

Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Hele hele vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.

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