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  • 06.12.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:36

inde flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi!

’da sevgilisi tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki hakkında valiliğin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Olayda ihmali olduğu ileri sürülen bazı kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaya İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği 2 müfettiş devam edecek.

Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi , 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında eski erkek arkadaşı tarafından kaldığı aparttaki odasında bıçakla öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan tutuklanırken, Cankel'in cenazesi ise memleketi 'da toprağa verildi.

Olaydan sonra Isparta Valiliği, bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine idari soruşturma başlattı. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Güleda Cankel'in öldürülmesiyle sonuçlanan sürecin detaylarıyla ele alındığı soruşturma dosyasında Zafer Pehlivan'ın, Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten i işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi. İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler devraldı. Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı.

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