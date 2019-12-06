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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:34

Son dakika: Başkan Erdoğan heyetini kabul etti

Son dakika herine göre Başkan , AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakika süren kulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı da hazır bulundu.

Schinas'ın heyetinde AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.



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