Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.
Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.
Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.
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