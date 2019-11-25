Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi tarafından üretilen Beştepe'de bir CHP'li' yalanına Twitter hesabından, son dakika açıklaması yaptı.

"O İFTİRACIYI BULUP..."

Durumun tamamen kumpas olduğunu söyleyen Muharrem İnce, parti genel merkezine çağrıda bulunarak, "Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'li İnce, şunları söyledi:

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar"

NE OLMUŞTU?

Gündemde asılsız haberleriyle tanınan Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Beştepe'de Başkan Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yalana "Doğru" demişti. Muharrem İnce'nin ve Başkan Erdoğan'ın tepki göstermesinin ardından kumpası tutmayan Rahmi Turan, kaynağını Talat Atilla olarak açıklamış ve herkesten özür dilemişti. Talat Atilla ise ismi bir CHP'liden aldığını ve Kılıçdaroğlu'na bu ismi onaylattığını söylemişti.