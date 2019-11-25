Bu tezgahı kim kurdu? Hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bu dışarıdaki rakiplerimin değil, partideki bir grubun kumpasıdır.
Ne biliyorsanız açıklayın. Saray komplosu deyip işin içerisinden çıkamazsınız. Erdoğan bunun neresinde? Bunun neresinde saray var?
İNCE İNCE bombaladı
Gazeteci Rahmi Turan geçen hafta bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü yazdı. Bu iddia ortalığı karıştırdı. Turan, baskılar üzerine bu ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. "Kanıtlarsanız kendimi Taksim'de yakarım" diyen İnce ise dün Yolava'da basının karşısına çıktı. Parti içindeki bir çetenin kumpas kurduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu'nu bombaladı:
Erdoağan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Zaten meydan okudu "Bir iddian varsa ispat et" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin. Kendi partinin evladına iftira atıyorsun.
Ben ona barış eli uzattım. "Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: Tek başıma kalsam da yine mücadele edeceğim.
Bu söz ortaya atıldığında "Doğrudur" demek yerine. 'Bu Muharrem İnce'ye ya da CHP'nin hiçbir evladına yakışmaz' demesi gerekirken "Biliyorum" diyor.
Sen CHP'ye kumpas var diyorsun? CHP Genel Merkezi'nden çıkıyor. Kim kumpas kuracak sana? Dedikodu AK Parti Genel Merkezi'nden mi çıkıyor? CHP'den mi çıkıyor? Adam kaynağım CHP'li diyor!
Şunu söyledim bir arkadaşa, "80 yaşında yalan yazıyor gazeteci ya" dedim.
Ben bu işi direkt Kılıçdaroğlu yaptı. Komployu kendisi kurdu dersem partim yara alır. Ama sayın Genel Başkan ne dedi? "Biliyorum. Şaşırmadım. Doğrudur" dedi...
Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu komployu kuranlar bilir. Genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar.
Bir buçuk senedir sustum. Ama şimdi konuşuyorum. Kurultayda daha da açığını anlatacağım...
RAHMİ TURAN
TALAT ATİLLA: KONUŞMAZSA KONUŞURUM
Turan'ın 'kaynağım' diye bahsettiği Atilla, dün Kılıçdaroğlu'na seslendi "Açıklama yapmasını bekliyorum. Konuşmazsa konuşurum" dedi. Atilla, haberi kendisine veren CHP'linin Kılıçdaroğlu'ndan "yüzde yüz doğru" yanıtını aldıktan sonra verdiğini ifade etti.
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