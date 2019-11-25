Kılıçdaroğlu çamur atayım derken çamura saplandı!

Yalanları ve iftiraları ayağına dolanan ve daha sonra çark eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Çamur at izi kalsın" mantığı ile hareket ederken, her defasında attığı çamura kendi saplandı. Kılıçdaroğlu'nun 9 yıllık genel başkanlığı sırasında ortaya attığı ve altında ezildiği Yalan, iftira ve kumpaslardan bazıları şöyle:



YALAN SİYASETİNİN İLK İŞARETİ

Baykal'a kurulan kaset komplosuyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın söz konusu kaseti izlediğini öne sürdü. "Kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor" iddiasında bulundu. Savcılığa verdiği yazılı ifadede ise görüntülerin kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.



DARBE DEDİ SAVCILIĞA GİTMEDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili 'kontrollü darbe' iddiasında bulundu, elinde dosya olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun dosyasının boş olduğu kısa sürede ortaya çıktı.