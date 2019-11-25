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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 11:02

çamur atayım derken çamura saplandı!

Koltuk sevdası yüzünden "Beştepe'de bir 'li" yalanına sarılan CHP Genel Başkanı Kemal 'nun tüm kumpası ayağına dolandı. Kılıçdaroğlu, 9 yıllık genel başkanlığında attığı her çamura kendisi saplandı.

Kılıçdaroğlu çamur atayım derken çamura saplandı!

Yalanları ve iftiraları ayağına dolanan ve daha sonra çark eden Genel Başkanı Kemal , "Çamur at izi kalsın" mantığı ile hareket ederken, her defasında attığı çamura kendi saplandı. Kılıçdaroğlu'nun 9 yıllık genel başkanlığı sırasında ortaya attığı ve altında ezildiği Yalan, iftira ve kumpaslardan bazıları şöyle:

YALAN SİYASETİNİN İLK İŞARETİ
Baykal'a kurulan kaset komplosuyla ilgili 'nın söz konusu kaseti izlediğini öne sürdü. "Kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor" iddiasında bulundu. Savcılığa verdiği yazılı ifadede ise görüntülerin kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.

DARBE DEDİ SAVCILIĞA GİTMEDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili 'kontrollü darbe' iddiasında bulundu, elinde dosya olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun dosyasının boş olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

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