CHP'li İnce'nin gizlice Külliye'ye giderek Erdoğan'dan destek istediği yalanı ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu da ekrana çıkıp bunu doğruladı. Fakat şok iddianın CHP'den kaynaklandığı anlaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde sızdırıldığı ortaya çıktı. Parti yine karıştı.
Kılıçdaroğlu "Bize kumpas kuruldu" derken İnce de bugün memleketi Yalova'da açıklama yapacak.
Twitter;
Koltuk sallanıyor galiba...
CHP, Dallas dizisi gibi...
Şimdi Külliye bu işin neresinde?
Bu işin sonunda kim karlı çıkacak, asıl ona bakın siz.
Baykal'ın ahı mı tuttu acaba?
Kim mağdur, kim kumpasçı?
KUMPAS ÇÖKTÜ
Gazeteci Rahmi Turan'ın, "CHP'li bir isim Külliye'de Erdoğan ile görüştü" yalanının altından CHP kumpası çıktı. Turan, 'Hata yaptım' dedi, Uğur Dündar, skandal iftiranın kendisine geldiğini ama yazmadığını söyledi. Turan'ın kaynağı Atilla ise, 'İddiamı Kılıçdaroğlu doğruladı' diyerek, partinin son halini gözler önüne serdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Ya ispat et ya da çek git" diyerek rest çekmesi üzerine, ilk ses günlerdir ortalarda görünmeyen Rahmi Turan'dan çıktı. Turan, televizyonlara ve internet sitelerine üst üste itiraflarda bulunarak, Erdoğan'la görüştüğünü öne sürdüğü CHP'linin Muharrem İnce, haber kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu belirterek, "Yanlış yaptıysam özür dilerim... Gereğini yapacağım" dedi. Muharrem İnce, Turan'a sert tepki göstererek, kumpasın CHP içindeki bir çete tarafından kurulduğunu ve görüşme yaptığının ispatlanması halinde kendisini Taksim Meydanı'nda yakacağını söyledi. CHP'nin altında ezildiği kumpasın hedefinin Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini kurultay öncesinde devre dışı bırakmak olduğu anlaşılırken, parti içindeki huzursuzluk da tırmandı. Ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu bu iddiaları doğruladığı için kulislerde "Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü" yorumları yapıldı.
Bu olay CHP Genel Başkanı'nın, FETÖ ile kurulan şüpheli ilişkilerini de akla getirdi. Milletvekili yaptığı gazeteci Eren Erdem de daha sonra bazı itiraflarda bulundu. Darbeci örgütün yayın organına destek ziyaretine giden Erdem, "Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile geldim" demiş, MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili dosyayı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını söylemişti.
Rahmi Turan
ŞEREFSİZCE SALDIRI
Turan'ın kendisinin ismini vermesi üzerine Muharrem İnce, sert bir açıklama yaparak kumpasın CHP tarafından kurulduğunu belirtti. İnce, "Rahmi Turan'ın iddialarının merkezine benim adımın oturtulacağını anlamıştım. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce saldırıdır" dedi.
PLAKALAR MEVCUT DEĞİL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Söz konusu şahıs, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı araçla da çıkış gerçekleştirildiğini' iddia etmektedir. Araç kaydı söz konusu değildir. Plakalar mevcut dahi değildir" dedi.
Talat Atilla
ATİLLA'NIN KAYNAĞI KİM
Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla, önce sosyal medya hesabından, "Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim" dedi. Ancak bu yalanından kısa süre sonra çark eden Atilla, bu kez "Rahmi abiyi zor durumda bırakmamak için önce sessiz kaldım ama evet o bilgileri ben verdim. Bu haberi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım. Rahmi abiye ulaşamayınca, Uğur Dündar'ı aradım. haberi anlattım, Dündar bana "CHP'yi dizayn ediyor diye saldırırlar" dedi. Yani yazmayacağını söyledi. Sonra Rahmi abi, "Ben yazarım" dedi ve bilgileri ona gönderdim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.