Gazeteci Rahmi Turan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Beştepe'de bir CHP'li' yalanı Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bu yalanın Muharrem İnce'nin önünü kesmek için olduğunu yazdı.

Ardıç, Muharrem İnce'nin itibar kaybetmediğini söyleyerek, "Tam tersine, kazanmıştır çünkü mağdur olmuştur. Geri mi basacaktır? Hayır. Yaklaşan kurultayda adaylığını koymaktan vaz mı geçecektir? Hayır" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın "Öyleyse niye yediniz?" başlıklı yazısı:

İş büyüdü.

Önce basının ikinci küme elemanları arasında bir heyecan dalgası yarattı.

Sonra usta kalemler de topa girdiler.

Bu rezil operasyonun "Muharrem İnce'nin önünü kesmek" amacıyla tezgahlandığı o kadar belliydi ki...

"İnce'yi Erdoğan destekliyor" şeklinde dangalakça bir yalanı yayabilmek için... "Cumhurbaşkanı CHP'nin iç işlerine karışıyor" havasını uyandırabilmek için...

Kaçış yolları da açık bırakılmış, olaya "duyum" süsü verilmişti.

Üstelik "gazeteci haber kaynağını açıklamaz" düsturunun ardına sığınılmıştı.

Attığının da nasıl olsa izi kalırdı...

Bu arada, o ikinci küme, Metin Feyzioğlu'ndan Tuncay Özkan'a kadar birçok alakasız isim üzerinde "spekülasyon" da yaptı. İyi kötü ekmek çıkmıştı...

Kimileri de konuya "level atlatıp" iddia sahibinin iktidar mahfilleri tarafından "işletilmiş" olabileceğini ileri sürdüler. Bu görüşe göre olay hem CHP yönetimini hem de faşist gazeteyi "madara etmek" amacıyla uydurulmuştu.

Ama iddia sahibini madara etmeye gerek yoktu, eski marifetleriyle zaten o mevkideydi.

İddia sahibi önce direndi, sonunda İnce ismini açıkladı ve özür diledi.

Eee? Karadenizli vatandaşın ağzıyla söylersek sonunda "n'oooldii?"

***

Bu operasyonu çekmek için niçin "Babıali'nin asparagas kralı" olarak tanınan, çoktan modası geçmiş yaşlı bir adam tercih edilmiştir? O çevrelerde çok daha muteber ve okuyucunun "bir şey sandığı" birçok çakal vardır.

İddia sahibi itibar mı kaybetti? Hayır. Öyle bir meziyeti zaten yoktu ki.

Muharrem İnce bir şey mi kaybetmiştir? Hayır.

Tam tersine, kazanmıştır çünkü mağdur olmuştur.

Geri mi basacaktır? Hayır.

Yaklaşan kurultayda adaylığını koymaktan vaz mı geçecektir? Hayır.

Peki kazanabilecek midir? Elbette hayır.

Dünya pişkinlik şampiyonu Kılıçdaroğlu'nun suratı bu olaydan sonra az da olsa pembeleşmiş midir? Hayır.

Kendi eliyle seçtiği goygoycu delegeler bu skandal üzerine ona oy vermeyecekler midir? Hayır.

"Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" genel başkan Kılıçdaroğlu koltuğundan kıpırdatılabilecek midir? Hayır.

Bütün bunları yedik mi? Yemedik.

Vatandaş yedi mi? O da yemedi.

Öyleyse bu çirkin oyuna niçin gerek duyulmuştur?

Foyasının çok çabuk ortaya çıkacağı düşünülememiş midir?

Kılıçdaroğlu'nun bu tür ucuz numaralara ihtiyacı mı vardı?

CHP yönetiminde daha akıllı uslu kimse yok mudur?

***

İnsanın aklına ister istemez o ünlü fıkra geliyor...

Hani iki yol arkadaşı bir "kahvaltıyı" paylaşmışlar...

Sonunda biri ötekine demiş ki: Madem hiçbir şey değişmeyecekti, biz bunu niçin yedik?