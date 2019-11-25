İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ekrem Canalp'e tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Vali Ekrem Canalp'e tebrik mesajı gönderdi.
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