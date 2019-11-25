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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 11:31

Yine Altunizade yine kuyruk! Havadan böyle görüntülendi

Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile 'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yanı sıra metrobüste de zaman zaman yoğunluk oldu. Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

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