Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile oldukça verimli bir toplantı geçirdi. Erdoğan-Trump görüşmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilirken, yabancı basın tarihi zirveyişeklinde yorumladı.Söz konusu zirvede Erdoğan'ın gerek ekonomi gerek siyasi alanda Türkiye 'nin duruşunu kararlı bir şekilde ortaya koyması ve gerçekleri tüm dünyaya haykırması Türkiye düşmanı bazı çevreleri rahatsız etti.Başta Can Dündar ve ODA TV olmak üzere bazı kesimler, tarihi zirveden bir kareyi paylaşarak Çavuşoğlu'nun "ayakta olmasını" sözde diplomatik bir mesaj olarak lanse edip algı yaratma peşine düştüler.Can Dündar, paylaşımındaderken, CHP 'li Haluk Pekşen deifadelerini kullandı.ODA TV de yine diğerleri gibi fotoğrafı kırparak Bakan Çavuşoğlu ayakta bırakıldı algısı yaratmaya çalıştı.Türkiye'nin başı dik bir şekilde istediğini alarak çıktığı tarihi zirveye gölge düşürmek isteyenlerin ucuz oyunu yine hüsranla sonuçlandı. Can Dündar, Haluk Pekşen ve ODA TV'nin "Çavuşoğlu ayakta" sözleriyle algı yaptığı görüntünün orijinalinde (yani kırpılmamış halinde) ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da ayakta olduğu görülüyor. Bu kare, iddia edildiği gibi Türkiye'ye karşı diplomatik bir mesaj veya aşağılamanın söz konusu olmadığını gözler önüne seriyor.Kırpılmış bir fotoğrafla Türkiye karşıtı ucuz bir operasyona soyunan Can Dündar, olayın iç yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte kendisine yakışanı yaparak Twitter'dan paylaşımını sildi.