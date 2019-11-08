Firari FETÖ'cü Can Dündar, Türkiye karşısında Avrupa'nın diz çöküşüne adeta çıldırdı. Türkiye'ye ambargo uygulanması için çırpınan fakat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı siyasetiyle istediklerini alamayan Türkiye düşmanları hezimetlerini bir bir itiraf ediyor.

"AVRUPA ERDOĞAN KARŞISINDA BOYUN EĞDİ"

Avrupa ülkeleri Erdoğan karşısında tamamen boyun eğmiş görünüyor diyen Dündar, "Haftalardır genelde Avrupa'nın özelde Almanya'nın Suriye politikasının şifrelerini çözmeye çalışıyorum. Ama itiraf edeyim ki anlayamıyorum. Türkiye'ye seyahat edecekleri uyarmak ve hapsedilen Alman yurttaşları için pazarlık yapmak dışında tutarlı bir politikası var mı Almanya'nın? Avrupa ne yapıyor? Tabii bu kaosun dışında kalmak da bir tercihtir. Ama Avrupa bunu da yapmıyor. Türkiye'ye silah satışının durdurulması talebiyle toplanan AB Dışişleri Bakanları bir sonuca varamadan dağıldı. Almanya Türkiye'nin eski silah siparişlerini riske atmamaya çalışıyor. Avrupa başkentleri Erdoğan'ın 'Kapıları açarım mültecileri üzerinize salarım' tehdidine tamamen boyun eğmiş görünüyor. Erdoğan üzerinde hiçbir etkisi kalmadığını bilen Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Putin'den Erdoğan'ı ateşkesi uzatmaya razı etmesine rica ediyor." diye konuştu.