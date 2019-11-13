Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı makam aracından inişlerinde de ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump karşıladı.

Trump, cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye davet etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SENATÖRE AYAR

Görüşme öncesi bir araya geldikleri bazı senatörlerin, terör örgütü YPG hakkında 'Kürtler' diye bahsetmesine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." İfadelerini kullandı.

PORTAKAL YİNE SİNSİLİĞE SOYUNDU

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla sahada ve masada kazandığı başarıları hazmedemeyen Fatih Portakal yine algı ve manipülasyona sarıldı. Bulduğu her fırsatta hükümeti ve AK Parti'yi eleştirmeye çalışan Amerikan FOX TV'nin sunucusu Portakal Başkan Erdoğan'ın senatöre verdiği ayarı görmezden gelirken Trump'ın davetiyle Başkan Erdoğan'ı dinlemeye gelen senatörler üzerinden sinsiliğe soyundu.

UTANMADAN EMPARYALİZM ELEŞTİRİSİ YAPTI

Emperyalist manipülasyonların sembolü olan Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV'de sunuculuk yapan Portakal, Başkan Erdoğan'ın senatörlerle görüşmesini ise "emparyalist bağımlılık" olarak tanımladı.

İşte Portakal'ın o paylaşımı:

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Portakal'ın yaptığı algı oyununa sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı Portakal'a "Amerikanın diğer ülkelere casus haber ağı olarak açtığı Fox tv de görev al, Ülkene devamlı sağlı sollu vurmaya çalış, Sonra emperyal bağımlılık, seviyim senin bağımsızlığını sıkılmış portakal." İfadeleriyle tepki gösterdi.

İşte o tepkiler...

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