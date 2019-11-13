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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 02:26

Emperyalist manipülatör Murdoch'ın beslemesi yine bozgunculuk mesaisinde

Bulduğu her fırsatta hükümeti ve 'yi eleştirmeye çalışan yine manipülasyon peşinde koştu. ABD Başkanı Trump’ın, Başkan Erdoğan'la yapacağı görüşmeye Cumhuriyetçi senatörleri de davet etmesini ‘diplomatik rezalet’ diye tanımlayan Portakal Twitter üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı. Portakal, Başkan Erdoğan’ın, Kürtler ve /’yi bir tutan senatöre verdiği tarihi ayrı ise görmezden geldi. Ayrıca görüşmeyi “emparyalist bağımlılık” olarak da niteleyen Portakal Emperyalist manipülasyonların sembolü olan ’ın sahibi olduğu ’de sunuculuk yaptığını unuttu.

Portakal'dan yine bozgunculuk!

Başkan ABD Başkanı 'ın daveti üzerine ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. 'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı makam aracından inişlerinde de ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump karşıladı.

Trump, cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye davet etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SENATÖRE AYAR
Görüşme öncesi bir araya geldikleri bazı senatörlerin, terör örgütü hakkında 'Kürtler' diye bahsetmesine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar 'nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." İfadelerini kullandı.

PORTAKAL YİNE SİNSİLİĞE SOYUNDU
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla sahada ve masada kazandığı başarıları hazmedemeyen yine algı ve manipülasyona sarıldı. Bulduğu her fırsatta hükümeti ve 'yi eleştirmeye çalışan Amerikan 'nin sunucusu Portakal Başkan Erdoğan'ın senatöre verdiği ayarı görmezden gelirken Trump'ın davetiyle Başkan Erdoğan'ı dinlemeye gelen senatörler üzerinden sinsiliğe soyundu.

UTANMADAN EMPARYALİZM ELEŞTİRİSİ YAPTI
Emperyalist manipülasyonların sembolü olan 'ın sahibi olduğu FOX TV'de sunuculuk yapan Portakal, Başkan Erdoğan'ın senatörlerle görüşmesini ise "emparyalist bağımlılık" olarak tanımladı.

İşte Portakal'ın o paylaşımı:

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Portakal'ın yaptığı algı oyununa sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı Portakal'a "Amerikanın diğer ülkelere casus haber ağı olarak açtığı Fox tv de görev al, Ülkene devamlı sağlı sollu vurmaya çalış, Sonra emperyal bağımlılık, seviyim senin bağımsızlığını sıkılmış portakal." İfadeleriyle tepki gösterdi.

İşte o tepkiler...

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