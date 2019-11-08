İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendi.