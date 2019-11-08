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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 12:17

operasyonunda ele geçirildi! Ultraviyole ışıkları bile ayırt edemiyor!

’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonunda 500 bin lira ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti. Jandarma, vatandaşları bankamatiklerde paralarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendi.

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