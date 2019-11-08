Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte DEAŞ'lıların durumu da tartışma konusu oldu. Harekatı karalamak için DEAŞ'ın canlanacağını bahane eden Avrupa'nın DEAŞ'ın önemli insan kaynaklarından olduğu biliniyor. Batılı ülkeler, kendi vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristleri geri kabul konusunda hiçbir somut adım atmadığı gibi, ülkelerine dönmesini engellemek için de vatandaşlıktan çıkarma yolunu bile gündemine aldı. Türkiye'den ise "İster çıkarın, ister çıkarmayın, elimizdeki DEAŞ'lıları ülkelerine göndeririz" açıklaması geldi.

BAKANLIKTA İADE MESAİSİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye, gerek Suriye'de yakalanan, gerekse Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan yabancı teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı. Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerin önemli kısmının hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının kesinleştiği ya da temyiz aşamasında olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı yasalar kapsamında, hükmü netleşmiş DEAŞ'lıların cezalarını vatandaşı olduğu ülkede çekmesi için çalışma yürütüyor. Henüz hapse çarptırılmamış yabancı DEAŞ'lıların da ülkelerinde yargılanması için gerekli adımlar atılacak.

BİN 172 DEAŞ'LININ 750'Sİ YABANCI

Bu kararlı tutum Avrupa'da panik havası oluştururken, Türkiye'deki cezaevlerinde bin 172 DEAŞ'lı bulunduğu öğrenildi. Bunların 750'sini yabancı teröristler oluşturuyor. Yine cezaevlerindeki yabancı DEAŞ militanlarının 22'si de kadın. 750 DEAŞ'lının 40 farklı ülke vatandaşı olduğu öğrenilirken en fazla tutuklu Suriye ve Irak'tan. Bunun yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre, Kanada, Rusya, Ermenistan, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi ülke vatandaşları da cezaevlerinde.

638'İNİN CEZASI KESİNLEŞMİŞ

750 DEAŞ'lıdan 638'i hapse çarptırıldı. Bunlardan 231'i hükümlü konumunda, yani hakkında verilen hapis cezaları kesinleşti. 407'si hakkında ise ilk derece mahkemelerince hapis cezaları verildi, dosyaları istinaf veya temyiz aşamasında (hükümözlü). Geriye kalan tutuklu 112 DEAŞ'lı hakkındaki soruşturma ve yargılamalar ise sürüyor. Bin 172 DEAŞ'lı teröristten 422'sinin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. Yine bunlardan da 95'i hükümlü, 138 hükümözlü. Geriye kalan 189 kişinin ise yargılamaları devam ediyor.

327 TERÖRİST YAKALANDI

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Suriye'de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 327 DEAŞ'lı yakalandı. Yine bunların 278'i yabancı uyruklu, 49'u ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Terör örgütü PYD/YPG, Barış Pınarı bölgesinde bulunan cezaevlerindeki DEAŞ'lıları serbest bırakmıştı. TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan DEAŞ'lılar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus'taki cezaevlerinde tutuluyor.