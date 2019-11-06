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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 09:08

Bakanlık ıspanak paniğinin ardından rapor yayınladı! İşte 'deki yabancı otların bölge bölge sayısı

'da ıspanak yedikten sonra şikayetiyle hastaneye başvuranlarla ilgili olarak İstanbul İl ve Orman Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Bakanlık, “Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Yaşanan ‘ıspanak vakalarının’ ardından gözler zehirlenmenin kaynağı olarak gösterilen ‘yabancı otlara’ çevrildi. Peki 'de kaç tane yabancı ot çeşidi var? Hangi bölgede kaç çeşit yabancı ot var? İşte bölge bölge tüm detaylar...

İşte o yabancı düşmanlar! Bölge bölge açıklandı

İl Müdürlüğü, olayın yaşandığı gün yaptığı açıklamada lere ıspanaklara karışan zehirli yabancı otların sebep olduğunu belirtmişti. Yüzlerce değişik çeşidi olan ve ıspanak, dereotu, semizotu gibi 'yaprakları yenen' sebzelerin içinde ve etrafında yetişen bu otlar hakkında çapında yürütülmüş bir proje neticesinde hazırlanan raporların detaylarına ulaşıldı.

Raporlara göre Tarım ve 'na bağlı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü (TAGEM) 'Yaprağı yenen sebzelerde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesi' adıyla 3 yıl boyunca bir proje yürüttü.

İŞTE BÖLGE BÖLGE YABANCI OTLARIN SAYISI
Hürriyet'in haberine göre Türkiye bölgelere ayrılarak tarımsal araştırma enstitüleri üzerinden araştırmalar yapıldı. Sahalar gezildi, tarlalar incelendi. Raporlardan çıkan sonuçlar şöyle: Batı Akdeniz'de (Antalya ve ilçeleri) 20 ayrı yabancı ot var. Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane yöresinde 69 çeşit; Amasya, Tokat, Samsun'da 42; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de 39 ; Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla 9; Ankara, Konya, Eskişehir'de 4 çeşit yabancı ot var. Raporlarda bu otlarla mücadelede kültürel, biyolojik, biyoteknik, bitkisel kökenli yöntemler ve preparatlar kullanlımasının uygun olacağı belirtildi.

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