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  • 04.11.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 18:57

'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama

İlk olarak 'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen ıspanağa karışan otlardan zehirlenme vakalarının sayısına ilişkin 'nden açıklama geldi. Açıkalamda, hastanelere toplamda 108 kişi başvurdu. 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altında.

Ispanak zehirlenmelerine ilişkin flaş açıklama!

İlk olarak 'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen ıspanağa karışan otlardan zehirlenme vakalarının sayısına ilişkin 'nden açıklama geldi. Açıkalamda, hastanelere toplamda 108 kişi başvurdu. 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altında.

Açıklamada, "Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız" ifadeleri yer aldı.

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