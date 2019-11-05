Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.11.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 13:02

Son dakika: 'da zehirli ıspanak paniği! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Son dakika haberine göre , "Besin lerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" dedi.

, ıspanak kaynaklı lerle ilgili açıklama yaptı. 196 kişinin zehirlendiğini, 21 hastanın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Koca, ''Zehirlenmelerin sebebi ıspanağa yabani otlar karışması, vatandaşlarımız otları dikkatli ayıklasın ve ıspanağı iyi yıkasın" dedi.

Koca özetle şu ifadeleri kullandı:

'''Zehirlenmenin yabani bir takım otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. Edirne ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul'da müracaatlar oldu. İstanbul'da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul'un başvuran 149 hastası içinde tedavisi devam eden 21 hastamız var. O hastaların hayati tehlikesi olan yok.''

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İstanbul'da zehirli ıspanak paniği! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri