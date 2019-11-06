'Ispanak' çöp oldu

İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'de ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı 196'a çıkarken, İstanbul Hali'ndeki tonlarca ıspanak çöp oldu. Beypazarı'ndaki ıspanaklar da imha edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Sebzeleri ayrıştırın ve bol su ile yıkayın" dedi. Toptancılar ıspanaktan büyük zarar ettiklerini söylerken, üreticiler ise emeklerinin çöp olmasına isyan etti.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: Ispanağın hal fiyatı 3.5 liradan 1 liraya düştü. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Tarım ilacı ve yabani ot karışması ihtimali gündeme geldi. Devlet sahada takip etmeli.
Bayrampaşa Hali'nde toptancı Bayram Kozan: Beypazarı ıspanağından zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Künyede kullanılan ilaç, gübre ve su belli.
Bayrampaşa Hali'nde toptancı Erdoğan Aslanhan: 250 kasa ürün elimizde kaldı. 5 kasa sattık.
Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek: Trakya'da elle toplama yapılıyor, ot karışamaz.
Tekirdağ'da pazarcı Sedat Evelek: Ispanağın boyu 30-40 santim, güzel avrat otunun ise 1.5 metre. Karışması mümkün değil.
Yaşar Üniversitesi Doç. Dr. Seda Genç: Ürünlerde pestisitli ilaç kullanılıyor. Bu yüzden sirkeyle değil, ılık suyla yıkanmalı.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: Ispanağın hal fiyatı 3.5 liradan 1 liraya düştü. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Tarım ilacı ve yabani ot karışması ihtimali gündeme geldi. Devlet sahada takip etmeli.
Bayrampaşa Hali'nde toptancı Bayram Kozan: Beypazarı ıspanağından zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Künyede kullanılan ilaç, gübre ve su belli.
Bayrampaşa Hali'nde toptancı Erdoğan Aslanhan: 250 kasa ürün elimizde kaldı. 5 kasa sattık.
Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek: Trakya'da elle toplama yapılıyor, ot karışamaz.
Tekirdağ'da pazarcı Sedat Evelek: Ispanağın boyu 30-40 santim, güzel avrat otunun ise 1.5 metre. Karışması mümkün değil.
Yaşar Üniversitesi Doç. Dr. Seda Genç: Ürünlerde pestisitli ilaç kullanılıyor. Bu yüzden sirkeyle değil, ılık suyla yıkanmalı.
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