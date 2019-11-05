Zehirli ıspanak vakalarının sayısı artıyor! Bakanlık, ıspanağın içine karışan otların zehirlediğini açıkladı

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olarak İstanbul 'ta, son olarak'da ortaya çıkan zehirlenme vakalarının sayısı artmaya devam ediyor. Ispanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere akın ederken; İzehirlenmelerin nedenini açıkladı. Müdürlük, satış noktalarından ve evlerde pişmiş ıspanaktan alınan örneklerde yapılan incelemeler sonucu, ıspanağın içine yabancı otların karıştığının tespit edildiğini belirterek, "Zehirlenmeye patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu ortaya çıkmıştır" açıklamasını yaptı. Müdürlük,'nde de denetimler yaptı. Belediyelere bağlı zabıta ekipleri de pazarlarda sıkı denetim uygulamaya başladı. Öte yandan üretici, tüketici, hal yetkilileri ve doktorlar ıspanak zehirlenmeleri ile ilgili pek çok farklı görüş de ortaya koydu:Ispanaklara uzun süre dayanması için marketlerde bazı maddeler sıkılmış olabilir.Tarlanın biri zehirli otla dolu olmalı. Ev kadınları ıspanakların yapraklarını bile tek tek yıkarken, yabani otu nasıl ayırt edemez.Hale gelen ıspanaklar inceleme altında. Numune alındı. Bugün bilgilendirme yapılacak. Ispanak 1 günde tüketilmeli.Ürünlere, daha uzun süre diri kalmaları için çeşitli kimyasallar sıkıyorlar.Ispanağın içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı. Elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Şifa olsun diye onu da doğradım.ıspanağıniçerisine, hangibitkinin karıştığınıaçıklamazken, bubitkinin ıspanağa çokbenzeyen patlıcangillerfamilyasındaniddia edildi. Adamotubitkisi, fazla tüketildiğindeölüme nedenolabiliyor.

'nın geliştirdiği 'Hal Kayıt Sistemi'nin mobil uygulaması HKS Mobil'in tüketici versiyonu geçen yıl devreye alındı. Uygulama ile marketten alınan sebze ve meyvenin nerede, ne zaman üretildiği, kaç defa el değiştirdiği görülebiliyor.'ta hastaneye başvuranların ıspanağı aldığını söylediği marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı göstererek, "Ispanağı Bayrampaşa 'daki bir komisyoncudan aldım" dedi. Market sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o komisyoncu ise ıspanağı Ankara Beypazarı 'ndan getirdiğini belirtti. Beypazarı Ziraat Odası Başkanıise "Ispanak tarlasının bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış" dedi.Pazarcılar, çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.

46 senedir pazarcılık yapan Mehmet Kurtoğlu, "Ispanağın kendi başına zehirli olması mümkün değil. Zehirli otlar tesadüfen ıspanağın tarlasına karışmıştır" dedi.İstanbul'un birçok bölgesinde zabıta ekipleri pazarlarda ıspanak denetimi yaptı.