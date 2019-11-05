Zehirli ıspanak vakalarının sayısı artıyor! Bakanlık, ıspanağın içine karışan otların zehirlediğini açıkladı

İlk olarak İstanbul Esenyurt'ta, son olarak Tekirdağ'da ortaya çıkan zehirlenme vakalarının sayısı artmaya devam ediyor. Ispanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere akın ederken; İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü zehirlenmelerin nedenini açıkladı. Müdürlük, satış noktalarından ve evlerde pişmiş ıspanaktan alınan örneklerde yapılan incelemeler sonucu, ıspanağın içine yabancı otların karıştığının tespit edildiğini belirterek, "Zehirlenmeye patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu ortaya çıkmıştır" açıklamasını yaptı. Müdürlük, İstanbul Hali'nde de denetimler yaptı. Belediyelere bağlı zabıta ekipleri de pazarlarda sıkı denetim uygulamaya başladı. Öte yandan üretici, tüketici, hal yetkilileri ve doktorlar ıspanak zehirlenmeleri ile ilgili pek çok farklı görüş de ortaya koydu:
Onkolog Dr. Yavuz Dizdar: Ispanaklara uzun süre dayanması için marketlerde bazı maddeler sıkılmış olabilir.
Prof. Oğuz Özyaral: Tarlanın biri zehirli otla dolu olmalı. Ev kadınları ıspanakların yapraklarını bile tek tek yıkarken, yabani otu nasıl ayırt edemez.
Bayrampaşa Hali Başkanı Burhan Er: Hale gelen ıspanaklar inceleme altında. Numune alındı. Bugün bilgilendirme yapılacak. Ispanak 1 günde tüketilmeli.
Üreticiler: Ürünlere, daha uzun süre diri kalmaları için çeşitli kimyasallar sıkıyorlar.
Zehirlenen tüketici Sevim Karacaner: Ispanağın içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı. Elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Şifa olsun diye onu da doğradım.
ÇOK YENİRSE ÖLDÜRÜR!
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ıspanağın içerisine, hangi bitkinin karıştığını açıklamazken, bu bitkinin ıspanağa çok benzeyen patlıcangiller familyasından adamotu olduğu iddia edildi. Adamotu bitkisi, fazla tüketildiğinde ölüme neden olabiliyor.
KÜNYESİNİ İNCELEYİN
Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği 'Hal Kayıt Sistemi'nin mobil uygulaması HKS Mobil'in tüketici versiyonu geçen yıl devreye alındı. Uygulama ile marketten alınan sebze ve meyvenin nerede, ne zaman üretildiği, kaç defa el değiştirdiği görülebiliyor.
SUÇLU BEYPAZARI'NDAN ÇIKTI!
Esenyurt'ta hastaneye başvuranların ıspanağı aldığını söylediği marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı göstererek, "Ispanağı Bayrampaşa'daki bir komisyoncudan aldım" dedi. Market sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o komisyoncu ise ıspanağı Ankara Beypazarı'ndan getirdiğini belirtti. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ise "Ispanak tarlasının bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış" dedi.
Pazarcılar, çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.
ZEHİR FALAN DİNLEMEYİZ
46 senedir pazarcılık yapan Mehmet Kurtoğlu, "Ispanağın kendi başına zehirli olması mümkün değil. Zehirli otlar tesadüfen ıspanağın tarlasına karışmıştır" dedi.
İstanbul'un birçok bölgesinde zabıta ekipleri pazarlarda ıspanak denetimi yaptı.
Onkolog Dr. Yavuz Dizdar: Ispanaklara uzun süre dayanması için marketlerde bazı maddeler sıkılmış olabilir.
Prof. Oğuz Özyaral: Tarlanın biri zehirli otla dolu olmalı. Ev kadınları ıspanakların yapraklarını bile tek tek yıkarken, yabani otu nasıl ayırt edemez.
Bayrampaşa Hali Başkanı Burhan Er: Hale gelen ıspanaklar inceleme altında. Numune alındı. Bugün bilgilendirme yapılacak. Ispanak 1 günde tüketilmeli.
Üreticiler: Ürünlere, daha uzun süre diri kalmaları için çeşitli kimyasallar sıkıyorlar.
Zehirlenen tüketici Sevim Karacaner: Ispanağın içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı. Elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Şifa olsun diye onu da doğradım.
ÇOK YENİRSE ÖLDÜRÜR!
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ıspanağın içerisine, hangi bitkinin karıştığını açıklamazken, bu bitkinin ıspanağa çok benzeyen patlıcangiller familyasından adamotu olduğu iddia edildi. Adamotu bitkisi, fazla tüketildiğinde ölüme neden olabiliyor.
KÜNYESİNİ İNCELEYİN
Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği 'Hal Kayıt Sistemi'nin mobil uygulaması HKS Mobil'in tüketici versiyonu geçen yıl devreye alındı. Uygulama ile marketten alınan sebze ve meyvenin nerede, ne zaman üretildiği, kaç defa el değiştirdiği görülebiliyor.
SUÇLU BEYPAZARI'NDAN ÇIKTI!
Esenyurt'ta hastaneye başvuranların ıspanağı aldığını söylediği marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı göstererek, "Ispanağı Bayrampaşa'daki bir komisyoncudan aldım" dedi. Market sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o komisyoncu ise ıspanağı Ankara Beypazarı'ndan getirdiğini belirtti. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ise "Ispanak tarlasının bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış" dedi.
Pazarcılar, çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.
ZEHİR FALAN DİNLEMEYİZ
46 senedir pazarcılık yapan Mehmet Kurtoğlu, "Ispanağın kendi başına zehirli olması mümkün değil. Zehirli otlar tesadüfen ıspanağın tarlasına karışmıştır" dedi.
İstanbul'un birçok bölgesinde zabıta ekipleri pazarlarda ıspanak denetimi yaptı.
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