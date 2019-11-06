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  • 06.11.2019 08:36
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 08:36

Son dakika: merkezli 3 ilde operasyonu: 14 gözaltı kararı

merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda, ‘' kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı 'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve 'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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