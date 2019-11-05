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  • 06.11.2019 07:48
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 07:48

Narkotik'ten operasyon paylaşımı: Soğuklar başladı

'da, yolcu otobüsünde bir şüphelinin vücuduna sarılı halde gizlenmiş 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. Öte yandan operasyonun görseli, Daire Başkanlığının hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı. notuyla paylaşıldı.

Yakayı ele verdi! Narkotik paylaştı: Soğuklar başladı

İl Emniyet Müdürlüğü Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

2 KİLO 50 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, 'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş'nin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

SOĞUKLAR BAŞLADI...
Öte yandan operasyonun görseli, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

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