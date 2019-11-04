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  • 04.11.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 12:32

Son dakika: 'da yedikleri tan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu

'daki leri bir ile daha sıçradı... ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra  mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Ispanak zehirlenmeleri bir ile daha sıçradı

'da, yaklaşık 40 kişinin ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, 'da da aynı vaka yaşandı. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy 'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

22 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

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