



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların tespit edilmesi, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 2 Kasım'da başlatılan, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.