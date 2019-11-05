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  • 05.11.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 12:40

kullananlar dikkat! li şirketin ı 'tan bulaşıyor!

li bir firmaya ait olan ‘’ adlı yazılım, telefonlara adeta bir virüs gibi bulaşarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Cihazı fabrika ayarlarına döndürseniz bile silinmeyen bu yazılım, Amerika ve İsrail vatandaşlarını etkilemiyor.

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