Android kullananlar dikkat! İsrailli şirketin casus yazılımı Whatsapp'tan bulaşıyor!
İsrailli bir firmaya ait olan ‘Pegasus’ adlı yazılım, Android telefonlara adeta bir virüs gibi bulaşarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Cihazı fabrika ayarlarına döndürseniz bile silinmeyen bu yazılım, Amerika ve İsrail vatandaşlarını etkilemiyor.
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