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Zehirli ıspanak!

'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendikleri belirtilen 44 kişi hastanelere başvurdu. Uzmanlar ‘Tazeyken tüketin’ uyarısı yaptı.

Zehirli ıspanak!
İstanbul Esenyurt'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendikleri belirtilen 44 kişi hastanelere başvurdu. Yine Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi, makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yedikten sonra belirtisi ile hastanelerin yolunu tuttu. Aynı gün yine aynı yemek şirketinin yemek verdiği bir başka fabrikanın 30 işçisi de mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmeye, tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanağın neden olduğu iddia edilirken; Zehir Danışma Merkezi uzmanları, pişirilen ıspanağın bekletildiğinde içinde nitrit oluşabildiğini ve tüketilmesi halinde nitrit zehirlenmesine yol açabildiğini belirtti.

MANTAR FACİASI
Öte yandan Aydın'da topladıkları mantarlardan hazırladıkları yemeği yiyen Gülşen Başkan (70), Gülperi Atak (70) ve Fatma Atak (79), hastaneye kaldırıldı. 3 kadının durumlarının ağır olduğu açıklandı.

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