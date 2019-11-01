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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 14:26

'de disiplin krizi! itirafına disiplin methiyesine koruma!

yönetiminin hakkındaki açıklamalar yapan ’i talebi ile disipline sevk ederken ’yi terör örgütü olarak kabul etmediğini söyleyen için herhangi bir işlem yapmaması parti içinde krize neden oldu.

yönetimi, eski milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi 'in bir televizyon programında yaptıkları açıklamalarıyla ilgili yaptığı incelemeyi tamamlandı. İnceleme sonucunda " terör örgütüdür. konusunda ilk günden diyorum görüşülmesi gerekiyordu. Terör örgütü değil benim gözümde" ifadelerini kullanan Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger'in disipline sevkine gerek olmadığı yönünde karar aldığı öğrenildi.

Erdal Aksünger'e ısrarla "PYD/YPG/PKK terör örgütü müdür? Siz ne diyorsunuz" soruları sorulmuştu. Önce kaçamak yanıtlar veren Erdal Aksünger, ısrarlı sorular karşısında "PYD, terör örgütü değil benim gözümde" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ İTİRAFINA DİSİPLİN!
Aksünger'in sözlerinde suç unsuru bulamayan CHP yönetimi, eski CHP Genel Başkanı 'ın istifasını yol açan kumpas olayı değerlendirirken "Terör örgütünün 2010 yılında partimize kurduğu kaset komplosunu yönetim olarak dik duramadık. dik durdu, dik durdu, kendilerini tebrik ediyorum. Bu konuda söz söylenemeyecek tek örgüt, CHP örgütüdür.

Ama Genel Başkan yardımcısı olarak içinde yer aldığım yönetim, mücadeleyi göze alamadı, terör örgütüne teslim oldu" diyen Yılmaz Ateş'i ise İl Örgütü'nü harekete geçirerek "tedbirli olarak istemiyle" disipline sevk etti.

Savunması için kendisine yedi gün süre tanınan Yılmaz'ı, sürenin son günü olan bugün (Cuma) Ankara İl 'nda savunma yapacak.

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