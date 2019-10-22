Ateş, ''Ben o dönemin MYK 'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye 'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a FETÖ tarafından kumpas kurulmuş, Deniz Baykal'a kumpas kuran tüm polisler KHK ile açığa alınmıştı. Deniz Baykal'ın yatak odasına, çalışma odasına, evdeki televizyona, kapı koluna hatta sekreterinin yatak odasına bile FETÖ'cüler tarafından kameralar koyulmuş ve kaset kumpasıyla Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Deniz Baykal'ın CHP'den el çektirilmesiyle CHP Genel Başkanlığına skandallarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiş, ve parti içindeki FETÖ'cüler daha rahat cirit atmaya başlamıştı.