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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 01:01

eski milletvekili ’ten itirafı CHP'yi karıştırdı! Ateş istemiyle disipline sevk edildi

eski milletvekili , partisinin ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. Ateş, ‘’’yi ve Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulundu. Bu itiraf niteliğindeki açıklama CHP'yi karıştırdı. Yılmaz Ateş istemiyle disipline sevk edildi.

O itiraf CHP'yi karıştırdı! Disipline sevk edildi

'nün kaset kumpasıyla koltuğunu 'na bırakmak zorunda kalan 'nin eski genel başkanı 'a en yakın isimlerden biri olan eski CHP'li vekil 'ten canlı yayında bomba itiraflar geldi.

Ateş, ''Ben o dönemin 'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, 'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.

O İTİRAF CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Ateş'in itiraf niteliğindeki açıklamalarının ardından ise CHP karıştı. Yılmaz Ateş için CHP yönetimi harekete geçti. Ateş istemiyle disipline sevk edildi.

NE OLMUŞTU?
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a FETÖ tarafından kumpas kurulmuş, Deniz Baykal'a kumpas kuran tüm polisler ile açığa alınmıştı. Deniz Baykal'ın yatak odasına, çalışma odasına, evdeki televizyona, kapı koluna hatta sekreterinin yatak odasına bile FETÖ'cüler tarafından kameralar koyulmuş ve kaset kumpasıyla Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Deniz Baykal'ın CHP'den el çektirilmesiyle CHP Genel Başkanlığına skandallarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiş, ve parti içindeki FETÖ'cüler daha rahat cirit atmaya başlamıştı.

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