Başkan Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından, Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Camiye gelişi sırasında Meliha Sarı isimli vatandaş Başkan Erdoğan'a seslenerek, torununun otizmli olduğunu belirtip hastaneye yatırılması isteğini iletti.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT İLGİLENDİ!

Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan, kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak, mektubunu alıp uzun uzun dinledi. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.