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  • 25.10.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:27

" terör örgütü değildir" diyen 'li 'e inceleme başlatıldı

Katıldığı bir televizyon programında 'nın uzantısı olan için "PYD terör örgütü değildir" ifadelerini kullanan eski milletvekili hakkında inceleme başlatıldı.

O skandal sözlere inceleme başlatıldı!

eski Milletvekili , katıldığı bir televizyon programında 'nın uzantısı olan / terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı. CHP yönetimi, Aksünger'in bu sözlerinin ardından inceleme başlattı.

KARARI DİSİPLİN KURULU VERECEK
Yeni Akit'te yer alan habere göre, CHP Yüksek () sevk edilecek Aksünger için CHP Milletvekili ve YDK Başkanı başkanlığında yapılacak toplantıda uyarı cezası verileceği kulislerde konuşuluyor.

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