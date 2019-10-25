CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı. CHP yönetimi, Aksünger'in bu sözlerinin ardından inceleme başlattı.

KARARI DİSİPLİN KURULU VERECEK

Yeni Akit'te yer alan habere göre, CHP Yüksek Disiplin Kuruluna(YDK) sevk edilecek Aksünger için CHP Artvin Milletvekili ve YDK Başkanı Uğur Bayraktutan başkanlığında yapılacak toplantıda uyarı cezası verileceği kulislerde konuşuluyor.