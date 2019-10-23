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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 00:36

’li ’in terör aşkı depreşti! Bebek katili için “terör örgütü değildir” ifadesi…

'nin eski Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında skandal ifadelere imza attı. Aksünger, bebek katili terör örgütü 'nın uzantısı olan için "terör örgütü değildir" ifadelerini kullandı.

'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili , skandal ifadelere imza attı.

Katıldığı bir televizyon programında 'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü 'nın Suiye uzantısı olan için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Progran sunucu 'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

KILIDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
CHP Genel Başkanı da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

TERÖRİSTLER ARALARINDA BEBEK VE ÇOCUKLARIN OLDUĞU 20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ
Barış Pınarı Harekatı icra edilirken terör örgütü PKK/'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda aralarında bebek ve çocukların da olduğu 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.

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