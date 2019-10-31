24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde iş birliği yapan CHP ve İYİ Parti arasındaki gerginlik her geçen gün daha da belirginleşiyor.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kazanmaktan çok kazandırma politikası gütmesi, parti tabanında büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.

CHP'nin, İYİ Parti'nin desteğiyle kazandığı belediyelerde, İYİ Partili seçmeni görmezden geldiği iddia edildi.

Bunun da CHP'yi destekleyen İYİ Parti tabanında kırgınlık yarattığı, parti yönetimine gelen sitemlerin arttığı bildirildi.

Partililerin genel merkeze "Biz de kırmızı çizgilerimizi ortaya koyalım, ittifakı hatırlatalım" sitemini ilettiği ifade ediliyor.

HDP İLE İŞ BİRLİĞİ İYİ PARTİ VE CHP İTTİFAKINI KOPARMA NOKTASINA GETİRMİŞTİ

Öte yandan iki parti arasını geren bir diğer konu da CHP'nin HDP ile iş birliği yapma konusuydu. Yerel seçimlerin hemen ardından yaşanan HDP tartışması iki parti arasında soğukluk yaşanmasına hatta ipleri kopma noktasına getirmişti.

Konuyla ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti." ifadelerini kullanmıştı.

Yine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, "CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım. Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır." şeklinde konuşmuştu.

İYİ Parti'nin bu açıklamaları çok da haksız değildi. CHP, HDP ile birlikte Türkiye'ye karşı konferanslar düzenlemiş, PKK ağzıyla yapılan açıklamalara çanak tutmuştu. CHP, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin tüm desteğini kullanıp istediklerini elde ettikten sonra aradaki bağlantıyı sıfıra yakın bir düzeye indirmişti. (Takvim.com.tr / Özel haber)