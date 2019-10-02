HDP'li vekilden itiraf! AK Parti'ye karşı İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi el ele!

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, İYİ Parti'nin her fırsatta HDP ile iş birliği yapmadığına ilişkin açıklamalarını yalanlar nitelikte bir ittifak açıklaması yaptı.

Küçükçekmece'de bazı STK temsilcileriyle bir araya gelen HDP'li vekil Zeynel Özen, 'Neden İyi Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmek istiyorsunuz' diye eleştirilerde bulunabilir. Haklıdır eleştirileri ancak, şu an tek amacımız iktidara karşı ortak durmaktır. Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin" ifadelerini kullandı.

Özen'in bu açıklaması, İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin AK Parti'ye karşı olabilmek için PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliği yaptığını gözler önüne sermiş oldu.

Öte yandan Özen'in Saadet Partisi ve İYİ Parti'yi kastederek "Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.