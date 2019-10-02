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  • 02.10.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 16:13

'li vekilden flaş itiraf! 'ye karşı , , HDP ve el ele!

'nin ile yaptığı iş birliğini kabul etmediği hatta 'yi suçladığı bugünlerde HDP'den ilginç bir açıklama geldi. HDP , 'ye karşı ortak durmak için bir ittifak içinde olduklarını söyledi.

HDP'li vekilden itiraf! AK Parti'ye karşı İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi el ele!

, 'nin her fırsatta HDP ile iş birliği yapmadığına ilişkin açıklamalarını yalanlar nitelikte bir ittifak açıklaması yaptı.

Küçükçekmece'de bazı STK temsilcileriyle bir araya gelen HDP'li vekil Zeynel Özen, 'Neden İyi Parti ve ile bir araya gelmek istiyorsunuz' diye eleştirilerde bulunabilir. Haklıdır eleştirileri ancak, şu an tek amacımız iktidara karşı ortak durmaktır. Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin" ifadelerini kullandı.

Özen'in bu açıklaması, İYİ Parti, ve Saadet Partisi'nin 'ye karşı olabilmek için 'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliği yaptığını gözler önüne sermiş oldu.

Öte yandan Özen'in Saadet Partisi ve İYİ Parti'yi kastederek "Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

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