Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.10.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 16:45

İYİ Parti ile iş birliği kopma noktasına geldi! 'nin ce tabela uygulamasına İYİ Parti'den çok sert tepki!

ile İYİ Parti arasında yakınlaşması ile başlayan gerginlik 'in ce tabela uygulaması ile iyice derinleşti. yerel seçimlerde 'da desteklediği CHP'li İBB Başkanı 'nun toplu taşıma araçlarına astığı Çince tabelaya tepki gösteren İYİ Parti, “Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?” diye tepki gösterdi.

İBB'nin Çince tabela uygulamasına İYİ Parti'den çok sert tepki!

24 Haziran ve seçimlerinde ittifak yapan İYİ Parti ve iş birliğindeki çatlak gün geçtikçe büyüyor.

31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı adına propaganda yapan İYİ Parti, 'nin otobüs duraklarına astığı ce tabelaya tepki gösterdi.

Çin'in 'daki zulmünü hatırlatan İYİ Parti, "Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa 'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?" diye sordu.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti, "Çin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin dilini, dinini ve kültürünü yasaklamışken, İBB'nin otobüs duraklarına Çince tabela koymasının amacını anlayamadık. Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?" ifadelerini kullandı.

CHP-HDP YAKINLAŞMASI İYİ PARTİ'Yİ İŞ BİRLİĞİNDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI
23 Haziran seçimlerinden sonra CHP'nin ile yakınlaşması, karşıtı konferansı düzenleyip 'li isimlerin de çağırılması İYİ Parti kanadından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İttifak ile ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan katıldığı canlı yayında ittifakla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, 'Eğer CHP kurumsal olarak ben HDP ile devam edeceğim' derse biz yokuz dedi." şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde TBMM resepsiyonunda bir araya gelen CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin ayrı masalarda oturması dikkat çekmişti.(Takvim.com.tr / Özel haber)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİYİ Parti ile CHP iş birliği kopma noktasına geldi! İBB'nin Çince tabela uygulamasına İYİ Parti'den çok sert tepki!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri