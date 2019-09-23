CHP ve İYİ Parti arasında HDP kavgası! Zillet İttifakı sona mı eriyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana iş birliği içinde olan CHP ve İYİ Parti ittifakındaki çatlamalar her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti" sözlerinin ardından bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.

CHP'nin HDP ile iş birliği içinde olduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım" dedi.

"YAKIN MARKAJDA TUTACAĞIM DİYE..."

CHP'nin Millet İttifakını bloklaştırmaya çalıştığını, HDP'yi de bu güç birleşenlerinin yakın markajında tutmak istediğini anlatan Ağıralioğlu "Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır. Bizim meşru görmediğimiz bir sürü açıklama var. Leyla Güven'in açıklamalarının bizde hiçbir karşılığı yok. Fezlekesi gelsin dokunulmazlığı kaldırılsın. Biz 'CHP neden bunu yapıyor?' demiyoruz. Biz böyle yapan bir siyasi yapıyla konuşmayız diyoruz. CHP, HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız. Kırmızı çizgimizi muhafaza ediyoruz. Biz ne yaparsak yapalım İYİ Parti bizimle beraberdir gibi bir algı oluşmasın. Biz ilkelerle beraber oluruz." İfadelerini kullandı.

Öte yandan CHP'yi HDP ile yakınlıkla suçlayan İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili açıklamaları da hafızalardaki yerini koruyor.

"İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL'DA DESTEKLEDİĞİ İMAMOĞLU, DEMİRTAŞ'I ÖVÜYOR"

Yavuz Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarını köşesine taşıyan gazetemiz yazarı İsmail Çağlar, "'Yalan da olsa hoşuma gidiyor' lafı bu durumu anlatıyor.

Bana bu lafı hatırlatan da İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP-HDP yakınlaşması hakkındaki açıklamaları oldu." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İYİ Parti'ye "CHP'nin İstanbul'daki adayı da Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem Bey seçim kampanyası sırasında sık sık Selahattin Demirtaş'ı övdü. Türkiye'nin Demirtaş'ın siyasi vizyonuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Demirtaş ise siyasi vizyonunu daha önce 'Daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini!' sözleri ile açıklamıştı. İYİ Parti'nin kurumsal olarak desteklediği İstanbul adayı, Demirtaş'ın siyasi vizyonunu övüyor." hatırlatmasını yaptı.

"HDP İLE KURUMSAL OLARAK DEVAM EDEN SİZİN PARTİNİZ"

Ağıralioğlu'na 'HDP ile kurumsal olarak devam eden sizin partiniz' diyen Çağlar, "Ve aynı İYİ Parti'nin sözcüsü Yavuz Bey CHP'nin HDP ile kurumsal olarak devam etmesi halinde ittifaktan çekileceklerini söylüyorlar. Yavuz Bey, HDP ile kurumsal olarak devam eden sizin partiniz. Eğer HDP ile ilişkiler konusunda bu kadar hassassanız partinizin ittifaktan çekilmesini beklemeden İYİ Parti'den istifa etmeniz gerekir." diye yazdı.

İşte İsmail Çağlar'ın o yazısı:

BAZEN gerçekler o kadar can sıkıcıdır ki insan yalana sığınır.

'Yalan da olsa hoşuma gidiyor' lafı bu durumu anlatıyor.

Bana bu lafı hatırlatan da İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP-HDP yakınlaşması hakkındaki açıklamaları oldu.

Yavuz bey şöyle buyurmuşlar;

'CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. CHP'nin SHP'leşme tehlikesini tereddütle izliyoruz.

Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım.

CHP, HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir. Tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız' Peki gerçekten durum Yavuz Bey'in anlattığı gibi mi? İYİ Parti CHP ile şimdiye kadar ilkeli bir ittifak yürüttü ve CHP, HDP ile daha fazla yakınlaşırsa bu ittifakı bitirir mi?

Spekülasyon yapacağımıza geçmişte neler oldu ona bakalım. CHP ve İYİ Parti'nin beraber hareket ettiği ilk seçim 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleriydi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti genel bakanı Meral Akşener partisinin adayı oldu. CHP adayı da Muharrem İnce'ydi. O zamanlar İYİ Parti ve CHP'nin ortak aday çıkartmaları tartışılmıştı. Daha sonra her partinin kendi adayını çıkartmasına karar verildi. Böyle olursa seçimin ikinci tura kalması ihtimali daha fazla diyorlardı. Seçimden önce hem İYİ Parti adayı Meral Akşener hem de CHP adayı Muharrem İnce eğer seçim ikinci tura kalırsa birbirlerini destekleyeceklerini ilan ettiler. Ortada bir parti ve ittifak politikası vardı.

Peki İYİ Parti'nin ikinci tura kalırsa destekleyeceğini en yetkili ağızlardan ifade ettiği Muharrem İnce ne yaptı? Gitti terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı hapiste ziyaret etti. Hani Yavuz Bey kurumsallıktan bahsediyor ya; İYİ Parti'nin Muharrem İnce'ye desteği kurumsal, Muharrem İnce'nin Demirtaş'ı ziyareti de kurumsal.

Gelelim 23 Haziran 2019 seçimlerine. İYİ Parti seçimlere yine millet ittifakı çatısı altında girdi.

İYİ Parti birçok şehrin yanında İstanbul, Ankara ve İzmir'de de aday çıkartmadı. Ve bunu CHP ile kurduğu kurumsal bir ittifak çerçevesinde yaptı. Bu şehirlerde millet ittifakının büyük ortağı olan CHP'nin adaylarını desteklediler.

CHP'nin İstanbul'daki adayı da Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem Bey seçim kampanyası sırasında sık sık Selahattin Demirtaş'ı övdü.

Türkiye'nin Demirtaş'ın siyasi vizyonuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Demirtaş ise siyasi vizyonunu daha önce 'Daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini!' sözleri ile açıklamıştı.

İYİ Parti'nin kurumsal olarak desteklediği İstanbul adayı, Demirtaş'ın siyasi vizyonunu övüyor.

Ve aynı İYİ Parti'nin sözcüsü Yavuz Bey CHP'nin HDP ile kurumsal olarak devam etmesi halinde ittifaktan çekileceklerini söylüyorlar.

Yavuz Bey, HDP ile kurumsal olarak devam eden sizin partiniz. Eğer HDP ile ilişkiler konusunda bu kadar hassassanız partinizin ittifaktan çekilmesini beklemeden İYİ Parti'den istifa etmeniz gerekir.

Neyse ki Yavuz Bey siyasetin acemisi değil. Bu satırları okuyup muhtemelen belki de yarı şaşkın yarı alaycı gülümsemiştir; 'Garibana bak nasıl da inanmış' demiştir.

İnanmasına inanmadım ama gerçek olsaydı çok güzel olurdu be Yavuz Bey. CHP, HDP ile yakınlaşmanın siyasi bedelini öderdi. Yalnızlaşan HDP de kendini PKK'dan bir nebze olsun ayrıştırmak baskısını hissederdi. Onun için yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle be Yavuz Bey!

Yoksa ben de biliyorum bir dahaki seçime kadar hasar kontrolü yaptığınızı, hem CHP ile pazarlık payınızı arttırmak hem de sıkışan gazı tahliye etmek için konuştuğunuzu. (Takvim.com.tr)