Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.09.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 16:26

İYİ Partili : ile yapılan ittifak den sonra çatladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili , 31 Mart yerel lerinde ile yapılan ittifaka ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkkan, "Kimse bizi ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti." ifadelerini kullandı.

CHP'li ile İP'ler koptu!

İYİ Parti milletvekili , ile yapılan ittifaka ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lütfü Türkkan, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında CHP ile yapılan ittifakın den sonra çatladığını söyledi.

"BİZ CHP İLE AYNI GÖRÜŞE SAHİP BİR PARTİ DEĞİLİZ"
Türkkan, seçim döneminde İYİ Parti'nin çok fedakarlık yaptığını belirterek, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti. Bu seçim ittifakında İYİ Parti çok fedakarlık yaptı. Konu Türkiye olunca Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ilerledik. Biz hiç pazarlık yapmadık, pişman da değiliz. Ana umrelerimizde taviz vermeyiz. Bizi ile yan yana koymaya çalışanlara karşıyız" dedi.

"BİZİ HDP İLE BİRLİKTE ANAYASA YAPMAYA DAVET ETTİLER"
CHP'den davet aldıklarını belirten Türkkan, "Bizi HDP ile birlikte anayasa yapmaya davet ettiler. CHPli isim bize bir mail attı. Anayasa hazırlamaya, mail yoluyla bildiri atıyorlar. Biz başladık, siz de gelin demek çok gayri cididir. Biz kendimiz çalışma içerisindeyiz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİYİ Partili Lütfü Türkkan: CHP ile yapılan ittifak seçimden sonra çatladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri