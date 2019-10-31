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  • 31.10.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 17:42

'ta feci ! Çok sayıda yaralı var!

'ta bir fabrikanın içşilerini taşıyan servis henüz belirlenemeyen bir nedenden kontrolden çıkıp devrildi. 'da 10'u aşkın yaralı olduğu bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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