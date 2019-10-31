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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 08:15

Başkan Erdoğan'dan "Müjde dediğiniz mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Başkan , terörle mücadele konusunda, "İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" demişti. Bu sözü üzerine Başkan Erdoğan'a, "Müjde dediğiniz mi?" sorusu yöneltildi. Erdoğan soruya ''Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?'' diyerek yanıt verdi.

Müjde Mazlum Kobani mi? sorusuna dikkat çeken yanıt

ve Genel Başkanı , partisinin 'nda konuştu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, grup konuşması sırasında söylediği, "Bir müjdemiz olacak" sözüne dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

''BİR MÜJDEMİZ OLACAK''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" dedi.

''BU İŞLERİN HABERİ VERİLİR Mİ?''
Erdoğan, bu sözünü hatırlatan bir gazetecinin, "Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

''Nie acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?''

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