Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, grup konuşması sırasında söylediği, "Bir müjdemiz olacak" sözüne dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

''BİR MÜJDEMİZ OLACAK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" dedi.

''BU İŞLERİN HABERİ VERİLİR Mİ?''

Erdoğan, bu sözünü hatırlatan bir gazetecinin, "Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

''Nie acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?''