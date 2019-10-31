Başkan Erdoğan açıkladı: Yeni müjdeler yakında

İkaz ediyorum. Saldırılara karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahasını genişleteceğiz.
Terörle mücadelede yakında müjdelerimiz olacak. Bunlar ülkemizin geleceğiyle alakalı...
BAYRAĞA SAYGI
Tehditlere aldırmadı, bayrağı indirmedi.
Erdoğan, Hakkari'de 35 yıldır bayrak nöbeti tutan Tahir Öztepe'yi (82) unutmadı. Eşi ile Külliye'de ağırladı.
MEHMETÇİĞE SELAM YOLUMUZA DEVAM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında açıklamalar yaptı. Hem ABD, hem de Avrupa'ya sert çıktı:
TÜRKİYE yeni bir İstiklal Harbi veriyor. Ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor.
BARIŞ Pınarı Harekatı'yla bir kez daha gördük ki, karşımızdakiler bir asır önce ne hissediyorsa onu hissediyor.
TERÖR örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı elinde sonunda sizi de ısıracaktır.
BUNLAR askerimizi selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.
SELAMIMIZA ara vermeyeceğiz. 'Selam tüm Mehmetçiğimize' diyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.
BUNLAR sadece öldürmeyi, silah satmayı bilirler. Güvenli bölge konusunda A planımızı yerine getirdik. B planımız da C planımız da var. Vakti saati geldiğinde onu da yapacağız.
ABD Temsilciler Meclisi'nde atılan adımın kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar.
ON binlerce insanın katili terör örgütü PKK'yı desteklemek uğruna Türkiye'ye ve şahsıma saldıranlara asla eyvallah etmeyeceğiz.
ZİYARETE KARAR VERMEDİM
Başkan Erdoğan, ABD'ye 13 Kasım'da yapacağı ziyaretle ilgili, "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti" ifadesini kullandı. Erdoğan, yakında terörle mücadeleye ilişkin bir müjde verileceğini açıkladı.
ABD OYUNU
ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan sözde "Ermeni soykırımı" tasarısı ve ekonomik yaptırım kararı tepki topladı. Büyükelçi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunun sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır" dedi. Hulusi Akar da karara tepki gösterdi.
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