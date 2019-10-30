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  • 30.10.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 12:28

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle silah satışını durduran 'dan bebek katili Mazlum Kobani'ye ödül!

’nın, ’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ndan teröristler kadar rahatsız olmasının nedeni ortaya çıktı. Harekat nedeniyle Türkiye’ye silah satışını durduran Kanada, terör örgütü 'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani'ye "temiz savaşçı" ödülünü verdi.

Kanada'dan Mazlum Kobani'ye ödül!

'ndan skandal bir adım geldi.Bakanlık, "ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere" her yıl verdiği "Temiz Savaşçı Ödülü"nü bu yıl terör örgütü 'nin de omurgasını oluşturduğu Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde yöneticisi Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'e verdi.

Kanada Savunma Bakanlığı, terörist Kobani'yi ödülünü alması için Kanada'ya davet etti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Kısa bir süre önce, Cumhurbaşkanı , Kobani için 'terörist' ifadesini kullanmış ve ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti.

Trump ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen Kürt halkına en içten saygılarımı iletin. Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Kobani de karşılığında, "Halkımıza yönelik acımasız Türk saldırısını ve cihatçı grupları durduran yoğun çabaları için Başkan Trump'a teşekkür ederiz" mesajını iletmişti.

NE OLMUŞTU?
Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Kanada hükümeti, Türkiye'ye silah satışını askıya almıştı. Daha önce de AB üyesi 6 ülke, Türkiye'ye yönelik benzer bir karara imza atmıştı.

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